Строительство двух детских площадок близится к завершению в деревне Давыдово в Орехово-Зуево

Обустройство двух детских площадок близится к завершению в деревне Давыдово под Орехово-Зуево. Комплексы обустраивают возле домов №10а, №10б и №15 на улице 2-й микрорайон.

Участок под площадки уже заасфальтировали. В ближайшее время здесь начнут устанавливать игровые элементы и укладывать прорезиненное покрытие. Завершить строительство планируется до начала учебного года.

В этом году в муниципалитете по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» будут обновлены и установлены два десятка детских игровых комплексов.