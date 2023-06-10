Уникальный фонтан реконструировали в Пущино

В Пущино реконструировали фонтан и благоустроили площадь вокруг него. Это уникальное сооружение из 85 струй. Чаша этого фонтана – самая большая в Подмосковье.

«С 1972 года был визитной карточкой города и любимым местом отдыха горожан», - говорится в сообщении губернатора и правительства региона.

В последние пятнадцать лет фонтан не работал, и в 2021-м жители обратились с просьбой о проведении ремонта к главе региона Андрею Воробьеву. Губернатор дал соответствующее поручение областному Министерству благоустройства.

В результате фонтан восстановили и привели в порядок прилегающую к нему территорию – здесь установили качели, создали розарий и обустроили павильон для кафе и мастер-классов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых парков в области.