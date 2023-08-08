В Егорьевске отремонтировали участок дороги между Алферово и Новоерохино

В Егорьевске в рамках нацпроекта отремонтировали участок региональной дорожной сети от Алферово в направлении Новоерохино. Об этом рассказали в Минтрансе области.

Протяженность участка составляет двенадцать с половиной километров. Он востребован – каждый день им пользуются порядка шести тысяч водителей, которые выезжают из деревень в муниципальный центр.

В рамках ремонта на участке обновили покрытие и обустроили обочины. В ближайшее время будет нанесена разметка.

Участок является частью дороги, выбранной для ремонта жителями. Всего в рамках нацпроекта в Егорьевске приведут в порядок девять дорог общей протяженностью около сорока пяти километров.