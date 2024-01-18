В кафе подмосковного Ногинска готовят необычный бургер

В рамках гастрономического проекта «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» в ногинском кафе быстрого питания разработали специальное зимнее сет-меню по фиксированной стоимости.

Проект разработан Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и объединяет более ста ресторанов, в том числе ногинское кафе «Жадина-Говядина» (Богородский городской округ). Как сообщил директор Павел Игнатов, новинкой зимы стал бургер «Черный Санта» с котлетой из баранины на черной булочке. По многочисленным пожеланиям на него продлена акция.