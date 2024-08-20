В Клину отремонтировали мост, ведущий к военному городку
Фото: [Данила Кирьянов]
В Клину отремонтировали мост, который ведет к военному городку Клин-5. Теперь жители могут быстро и безопасно добираться до отдаленного микрорайона.
На мосту обустроили подходы к пешеходным переходам, установили ограждения, оборудовали новый пешеходный переход, установили на дороге искусственные неровности.
Начальник дорожного отдела администрации муниципалитета Максим Бружинскас отметил важность проведенных работ, так как мостом стало пользоваться больше детей.
«Мы, местные жители, очень довольны выполненной работой, нам очень нравится, очень удобные перила, более качественные, современные, сделали, новый асфальт положили, мы очень довольны, спасибо», — добавил местный житель Игорь Захаров.