В Клину реконструируют спортивную школу олимпийского резерва

Комплексную реконструкцию Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова проведут в Клину. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Школа была основана в 1945 году и требует обновления», - подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.

Учреждение расположено на улице Чайковского, 14. В здании три этажа. Его общая площадь составляет около 12 тысяч квадратных метров.

Для реализации проекта ведомство согласовало предоставление земельного участка. Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В рамках реконструкции демонтируют несколько блоков здания, обновят бассейн, благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковку на 80 мест. Завершение работ запланировано на следующий год.