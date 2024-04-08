В Клину реконструируют спортивную школу олимпийского резерва
Фото: [фото ДЗСК МО]
Комплексную реконструкцию Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова проведут в Клину. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
«Школа была основана в 1945 году и требует обновления», - подчеркнула глава министерства Наталья Адигамова.
Учреждение расположено на улице Чайковского, 14. В здании три этажа. Его общая площадь составляет около 12 тысяч квадратных метров.
Для реализации проекта ведомство согласовало предоставление земельного участка. Работы проведут в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
В рамках реконструкции демонтируют несколько блоков здания, обновят бассейн, благоустроят прилегающую территорию, обустроят парковку на 80 мест. Завершение работ запланировано на следующий год.