В Минтрансе Подмосковья рассказали об оптимизации движения в Мытищах

В подмосковном Минтрансе рассказали о работе, проведенной с целью оптимизации движения на дорогах. Так, на Пироговском шоссе оптимизировали работу светофоров.

На дороге от Осташковского шоссе до деревни Ульянково провели работы по переразметке перекрестка. Таким образом, была увеличена его пропускная способность. Также на участке установили видеокамеры и адаптивный светофор. В результате интенсивность движения со стороны деревни выросла вдвое и составила почти две с половиной тысячи авто в сутки.

Кроме того, чтобы отрегулировать транспортные потоки, была изменена схема выезда с территории жилого комплекса «Мытищи Лайт».

На следующей неделе планируется завершить дорожные работы на одной из полос Олимпийского проспекта.