В наступившем году в подмосковном Красногорске построят семь новых социальных объектов

Так, в ЖК «Пятницкие кварталы» (вблизи деревни Сабурово) завершается строительство детского сада на 310 мест и школы на 825 учащихся. Дошкольные учреждения также войдут в строй в поселке Новый и на улице Ильинский тупик. Кроме этого, крупные образовательные комплексы (школа плюс детсад) возводятся в поселке Нахабино и в микрорайоне Павшинская Пойма.

Полным ходом идут работы и на будущем флагмане подмосковного здравоохранения «Московской областной детской больнице». По плану завершить стройку планируется в начале второго квартала 2024 года.