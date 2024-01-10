В подмосковном Дмитрове сделают один из самых больших фонтанов в области

Комплекс станет одним из крупнейших в регионе. Он пройдет единым каскадом от верхней части парка до центрального входа. Как отметил прораб фирмы-подрядчика Василий Алдошин, форсунки и декоративное освещение струй демонтировано до весны. В данный момент идут монолитные работы по армированию резервуаров.

Масштабная реконструкция парка, напомним, ведется с 2021 года в рамках региональной программы по созданию комфортной городской среды и при поддержке Министерства благоустройства Московской области. Ранее здесь установили скейт-площадку. Впереди работы по установке сцены и восстановлению памятника участникам Великой Отечественной войны.