В Подмосковье на федеральной трассе М-7 проводится эксперимент с выделенной полосой

Выделенная полоса для общественного транспорта на федеральной трассе М-7 в качестве эксперимента заработала с января в Балашихе.

Эксперимент проводится по инициативе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Общая протяженность выделенных трасс составляет 15 километров — от Балашихи до пересечения с Транспортной улицей.

Есть мнение, что полоса позволит улучшить работу пассажирских маршрутов, сократить время в пути для 70 тысяч человек. Первые позитивные отзывы уже поступили в администрацию городского округа. Правда, автомобилисты высказывают недовольства из-за того, что теперь им приходится больше времени тратить на дорогу.

Специалисты проводят тщательный мониторинг ситуации.