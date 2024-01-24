В Подмосковье на федеральной трассе М-7 проводится эксперимент с выделенной полосой
Фото: [Ирина Мальцева]
Выделенная полоса для общественного транспорта на федеральной трассе М-7 в качестве эксперимента заработала с января в Балашихе.
Эксперимент проводится по инициативе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Общая протяженность выделенных трасс составляет 15 километров — от Балашихи до пересечения с Транспортной улицей.
Есть мнение, что полоса позволит улучшить работу пассажирских маршрутов, сократить время в пути для 70 тысяч человек. Первые позитивные отзывы уже поступили в администрацию городского округа. Правда, автомобилисты высказывают недовольства из-за того, что теперь им приходится больше времени тратить на дорогу.
Специалисты проводят тщательный мониторинг ситуации.