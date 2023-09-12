В Подмосковье от клещей обработали почти 1,7 млн га парковых территорий
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В области от клещей было обработано почти 1,7 миллиона гектаров парковых территорий, сообщили в Минблагоустройства региона. Повторная акарицидная обработка стартовала с начала осени.
«Всего в регионе 188 парков культуры и отдыха, и для нас важно не только создать парки и их благоустроить, но, также чтоб в них было комфортно и безопасно», - заявил глава ведомства Михаил Хайкин.
Первую обработку провели весной. Всего в регионе планируется провести обработку на более чем шести миллионах гектаров.
Информация о времени проведения указанных работ доступна на порталах и в чатах общественных советов парков.