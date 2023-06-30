В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Министерство территориальной политики Подмосковья принимает заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной» связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах».

Конкурс проводится каждый год. Его цель – выявить, поощрить и распространить лучшие практики деятельности органов местного самоуправления.

Подать заявку можно до 15 июля. К заявке следует прикрепить сопроводительное письмо, подписанное главой муниципалитета с указанием номинации.

Заявки принимаются по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, этаж 8, кабинет 14. Время приема: будни с 09:00 до 16:30. Также подать заявку можно посредством Межведомственной системы электронного документооборота Подмосковья.

Заявки, отобранные для участия в федеральном этапе конкурса, до 20 августа будут направлены в федеральную конкурсную комиссию.