В подмосковной Балашихе активно строят детские сады

В ЖК «Новоград Павлино» Балашихи в скором времени начнут возводить уже четвертый детский сад.

Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области. Дошкольное учреждение рассчитано на 205 малышей. Здание будет оборудовано по всем современным стандартам. В нем, в частности, предусмотрены просторные залы для физкультуры и музыки, медицинские кабинеты.

Всего в ЖК «Новоград Павлино» запланировано построить две школы и пять детских садов.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове открывается новая школа.