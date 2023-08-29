В подмосковном Щелкове открывается новая школа

В ЖК «Финский» городского округа Щелково по госпрограмме «Образование Подмосковья» построена современная школа на 825 мест.

В четырехэтажном здании оборудованы современные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, информационно-библиотечный центр, актовый зал со сценическим оборудованием, два спортзала для начальных классов и старших. В медицинском блоке предусмотрены кабинеты логопеда и психолога.

На благоустроенной пришкольной территории созданы игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что футболисты подмосковной Истры стали победителями губернаторских соревнований.