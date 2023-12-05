В подмосковной Истре по нацпроекту обустроили автобусные остановки

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Фото: [Минтранс МО]

Специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» в городском округе Истра обустроили новые автобусные остановки.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, работы проведены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». К стандарту приведены остановки в деревне Кострово и поселке Румянцево. Транспортное сообщение с Истрой, другими населенными пунктами стало гораздо комфортнее и безопаснее. Павильоны изготовлены из перфорированной металлической панели, металлического каркаса и ударопрочных стекол, для удобства пассажиров оснащены скамейками и урнами.

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