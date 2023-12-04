В подмосковной Шатуре празднично встретили зиму

Организаторами действа стали администрация округа и работники Дома культуры имени Нариманова. Театрализованное представление, игры на открытом воздухе, хоккейные матчи и мастер-классы на зимнюю тему привлекли в парк шатурян. В рамках праздник состоялась также церемония награждения участников конкурса «Ярнбомбинга». Это необычное и красочное искусство украшения городских пространств вязаными изделиями вызвало огромный интерес у зрителей.