В подмосковном Дмитрове запустили шатер для торговли и мастер-классов

В центре Дмитрова открылся Шатер Мастеров, где можно посмотреть и приобрести продукцию местных умельцев, стать участником мастер-классов.

Как сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, идея проекта принадлежит художнику, педагогу Марии Успеховой. Организационную помощь ей оказал подмосковный Фонд микрофинансирования.

По словам Марии Успеховой, несколько лет назад в Дмитрове появился магазин ручных поделок, которых охотно посещали местные жители и гости старинного города. Тогда-то она и решила попробовать создать специальную большую торговую площадку. В ближайших планах — создание здесь экспозиции 3D-макета центральной части города Дмитрова. Для реализации этого проекта предприниматель получила грант.