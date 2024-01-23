В подмосковном Домодедове ликвидировали самовольно возведенный склад

Муниципалитеты

Фото: [Главгосстройнадзор МО]

Главгосстройнадзор Московской области обнаружил незаконно построенный склад в городском округе Домодедово.

Помещение было воздвигнуто в октябре 2023 года. Уведомление об этом самострое было направлено в администрацию округа, которая постановила его снести.  

Отметим, в 2023 году выявлена одна тысяча незаконных построек. 640 объектов привели в соответствие с градостроительными нормами, 132 — ликвидировано. Легализация самовольных построек позволила собрать в виде налогов почти 115 миллионов рублей.  

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