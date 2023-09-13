В подмосковном Клину успешно завершается борьба с борщевиком Сосновского

В городском округе Клин продолжается обработка муниципальных земель от борщевика Сосновского. От вредоносного растения уже освободили более 1100 контуров.

В настоящий момент идет третья, заключительная стадия, в ходе которой подрядная компания исправляет недочеты. На геопортале Подмосковья жители могут следить за работой подрядчика. Результаты также оценивают сотрудники администрации. Специалисты отдела сельскохозяйственного развития каждый день выезжают на территории с проверкой.

Как отмечает замначальника управления перспективного развития администрации городского округа Светлана Потапова, возле микрорайона «Новый Клин» борщевик Сосновского полностью отсутствует. На контуре произрастает разновидность полыни, значит, здесь смело можно выращивать сельскохозяйственные культуры.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Щелкове отреставрируют старинную усадьбу.