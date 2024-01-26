В подмосковном Королеве отреставрируют жилой дом, как объект культурного наследия
Фото: [Главное управление культурного наследия Московской области]
Главное управление культурного наследия Московской области выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения.
Реставрация крыши и чердака будет сделана в Королеве на улице Циолковского в жилом доме номер 21/20 (архитектор Любовь Гулецкая). Композиционно-планировочная структура дома, в числе прочих аналогичных зданий и комплексов, сохраняет архитектурную среду, характерную для застройки городов СССР в середине 20-го века.