В подмосковном Королеве отреставрируют жилой дом, как объект культурного наследия

Реставрация крыши и чердака будет сделана в Королеве на улице Циолковского в жилом доме номер 21/20 (архитектор Любовь Гулецкая). Композиционно-планировочная структура дома, в числе прочих аналогичных зданий и комплексов, сохраняет архитектурную среду, характерную для застройки городов СССР в середине 20-го века.