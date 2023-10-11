В подмосковном Красногорске по областной программе строится детский сад

В Красногорске в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» идут монолитные работы на возведении здания детского сада на 250 мест.

По сообщению пресс-службы регионального министерства строительного комплекса, идет армирование и бетонирование конструкций цокольного этажа здания, устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь трехэтажного здания составит более 3,8 тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на 250 детей.

Ввод объекта в строй запланировано в 2024 году.

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