В подмосковном Красногорске сдан дом в современном жилом комплексе «Ильинские Луга»
Фото: [Компания ПИК]
Девелопер проекта ЖК «Ильинские Луга» компания ПИК построила дом на 210 квартир. Разрешение на ввод выдано Министерством жилищной политики Московской области.
После постановки дома на кадастровый учет дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.
Наряду с жилыми объектами будет возведена и обширная социальная инфраструктура. На территории запланированы девять детских садов, четыре школы, две поликлиники, больница и многое другое.