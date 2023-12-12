В подмосковном Красногорске сдан дом в современном жилом комплексе «Ильинские Луга»

После постановки дома на кадастровый учет дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Наряду с жилыми объектами будет возведена и обширная социальная инфраструктура. На территории запланированы девять детских садов, четыре школы, две поликлиники, больница и многое другое.