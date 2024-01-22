В подмосковном Красногорске строят путепровод

Как сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры, общая масса конструкций составит свыше 524 тонн. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и проводимой РЖД модернизацией в связи с активным развитием МЦД-2.

Протяженность двухполосного путепровода 137 метров. Он обеспечит комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между «старой» и «новой» частями Опалихи. Улучшится качество жизни для более чем 25 тысяч жителей микрорайона. Ликвидация железнодорожного переезда также обеспечит безопасное движение поездов на Рижском направлении МЖД.

Открыть движение запланировано в конце 2024 года.