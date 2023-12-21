В подмосковном селе Немчиновка по национальному проекту возводится школа

Село Немчиновка (Одинцовский городской округ) в новом году обзаведется новой школой на 550 мест.

В настоящее время строительная готовность четырехэтажного объекта почти 80 процентов. Вовсю идут кровельные и фасадные, работы, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Открытие первой в данном муниципалитете школы планируется в начале 2024 года.

Как отмечает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области строительство школы ведется по государственной региональной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.