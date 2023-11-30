В подмосковном Сергиевом Посаде проверили строительство жилого комплекса «Олимп»

Установлено, что фактический объем выполненных работ соответствует данным, указанным в проектной декларации. С начала года строительная готовность выросла почти на 40 процентов.

Сдача жилого комплекса запланирована на середину 2024 года. Всего в ЖК «Олимп» семь корпусов, пять из которых построены. Дома расположены в 15-20 минутах ходьбы от станции Хотьково.