В подмосковном Солнечногорске вручены сертификаты переселенцам из аварийного жилья

В Московской области началась реализация нового этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба подмосковного Министерства строительного комплекса, в Солнечногорске выданы первые три соответствующих сертификата. Средства можно потратить, как на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, так и на строительство дома (без земельного участка). При этом приобрести новое жилье можно в любом городе области.

Если гражданин житель аварийного дома отказывается от сертификата, для него построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке.

В рамках нового этапа программы в Солнечногорске будут расселены более 700 человек.