В подмосковном Солнечногорске вручены сертификаты переселенцам из аварийного жилья
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Московской области началась реализация нового этапа программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Как сообщает пресс-служба подмосковного Министерства строительного комплекса, в Солнечногорске выданы первые три соответствующих сертификата. Средства можно потратить, как на приобретение квартиры на вторичном рынке или в новостройке, так и на строительство дома (без земельного участка). При этом приобрести новое жилье можно в любом городе области.
Если гражданин житель аварийного дома отказывается от сертификата, для него построят дом или приобретут квартиру на вторичном рынке.
В рамках нового этапа программы в Солнечногорске будут расселены более 700 человек.