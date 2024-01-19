В подмосковном Ступине при ремонте железнодорожного вокзала сохранят его исторический облик

Как отмечает глава городского округа Сергей Мужальских, прошлым летом была благоустроена привокзальная площадь, установлены павильоны для ожидания общественного транспорта, обновлено освещение. Теперь дело за ремонтом здания. На этот счет есть договоренность с руководством РЖД.

В свою очередь, представитель начальник павелецкого направления московской дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО «РЖД» Анатолий Старостин подчеркивает, что к лету 2024 года фасад здания вокзала будет полностью отремонтирован с сохранением исторического вида.