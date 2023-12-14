В подмосковном жилищном комплексе «Егорово Парк» скоро начнут строить детский сад

В ЖК «Егорово Парк» (городской округ Люберцы) построят детский сад на 285 мест — первый в составе проекта.

Соответствующее разрешение Министерством жилищной политики Московской области выдано девелоперу группе «Самолет». Трехэтажное здание общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров рассчитано на дневное пребывание 12 групп детей от двух лет до семи. Архитектурный облик учитывает современные тенденции и соответствует концепции окружающей жилой застройки.

В детском саду будет предусмотрена доступность для детей-инвалидов — безбарьерный вход, специальные уборные, широкие коридоры и вестибюли. Всего в рамках проекта планируется возведение четырех детских садов, двух школ и поликлиники на 305 мест.

Проект «Егорово Парк» — комфортный жилой комплекс в десяти километрах от МКАД. До ближайшей железнодорожной станции «Томилино» ехать десять минут на общественном транспорте.