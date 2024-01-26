В подмосковных Люберцах в этом году построят рекордное количество социальных объектов
Фото: [Наталья Лымарь]
В городском округе Люберцы в этом году построят 14 социальных объектов.
Как отметил заместитель главы муниципалитета Эдуард Малышев, в строй войдут пять школ, шесть детских садов, два поликлинических отделения. Плюс к этому капитально отремонтируют гимназию. Подобных масштабов строительства соцобъектов в Люберцах еще не было.
Отметим, графики строительства синхронизированы. Если возводится жилищный комплекс, рядом одновременно закладываются и социальные объекты.