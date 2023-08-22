В Подольске открыли стелу «Населенный пункт воинской доблести»

Муниципалитеты

Фото: [Министерство благоустройства МО]

Торжественное открытие стелы «Населенный пункт воинской доблести» состоялось в Подольске в День Государственного флага РФ. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Почетное звание присваивается населенным пунктам, на территории которых или вблизи которых в военные годы проходили ожесточенные сражения. Подольск получил это звание в прошлом году.

На подобных стелах изображают герб населенного пункта и отдельные положения областного закона, обосновывающие присвоение почетного звания.

В Подмосковье почетного звания удостоены более тридцати населенных пунктов. В девятнадцати из них уже установили стелы.

«Мы и дальше будем вести работу по сохранению исторической памяти о людях, героически защищавших нашу родину и отдавших за это свои жизни», - отметил глава министерства Михаил Хайкин.

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