В Раменском достроили переход через железную дорогу у платформы «Удельная»

В Раменском завершили строительство разноуровнего пешеходного перехода через железную дорогу у платформы «Удельная». Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Строительство перехода велось с ноября прошлого года. Теперь он прошел итоговую проверку и получил заключение о соответствии проектной документации.

Протяженность объекта составляет шестьдесят пять метров. Он связывает Первомайскую улицу и Южный проспект. Здесь обустроили лестницы и оборудовали пассажирские лифты.

У станции была расположена «опасная тропа», и этот участок железной дороги был одним из самых аварийных в области. С открытием нового перехода эта проблема будет решена.