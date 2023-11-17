В Реутове пять автобусных маршрутов будут следовать до станции МЦД

В Реутове продлят пять автобусных маршрутов. Таким образом, на них можно будет доехать до станции четвертого диаметра «Реутов». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

С субботы, 18 ноября, до станции начнут курсировать маршруты №142 и №1064. С понедельника по новой схеме начнут работать еще три маршрута — №940к, №941к и №1226к.

На всех маршрутах действуют льготы по соцкартам жителя Подмосковья. Оплатить проезд можно банковскими картами и проездными «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году на маршруты «Мострансавто» вывели 1,3 тысячи новых автобусов.