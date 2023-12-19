В Сергиевом Посаде благоустроили Зубцовский родник

В Сергиевом Посаде провели благоустройство Зубцовского родника — родника в честь Владимирской иконы Божией Матери. Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, ранее он набрал 223 голоса на «Доброделе».

«Еще один родник в регионе благоустроен, теперь жители могут без труда и со всеми удобствами набрать чистой воды для своих нужд», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.

Всего с начала года в регионе благоустроили пятнадцать родников в восьми муниципалитетах. Всего в области восемь сотен подобных источников воды.

Программа «Родники Подмосковья» реализуется за счет внебюджетных средств. В общей сложности на эти цели направлено более пятнадцати миллионов рублей.