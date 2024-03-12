В шести округах Подмосковья отремонтировали дороги, ведущие к местам масленичных гуляний

В шести муниципалитетах Подмосковья в ремонтный сезон 2023 года привели в порядок дороги, которые ведут к местам масленичных гуляний. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На дорожных участках было обновлено покрытие, обустроены обочины и нанесена разметка.

Так, отремонтировали участок дороги «Суворово – Волоколамск – Руза» от Беляной Горы до поворота на Новокурово, Пролетарскую улицу в Серпухове, улицы Загорская и Кольцо в Дмитрове.

Кроме того, в порядок привели улицу Гагарина в Орехово-Зуево, Волоколамское шоссе в Красногорске, Можайское шоссе в Одинцово.

Дополнительно дорожные службы проведут работы по содержанию указанных участков. Их очистят и обработают реагентами.