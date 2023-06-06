Площадь Металлургов благоустроили в Ступино

Площадь Металлургов была благоустроена в Ступино. Работы прошли в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

На территории обновили покрытие и расширили пространство для пешеходов. Также построили амфитеатр, реконструировали фонтан и установили копии горельефов Дмитрия Горлова.

В целях повышения безопасности граждан территория была оборудована видеонаблюдением. Кроме того, здесь было установлено уличное освещение.

«Помимо этого, площадку вокруг монумента кузнецам-металлургам сделали более удобной и доступной, раскрыв тем самым потенциал исторической памяти города», - отметили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что опрос по улучшению парков был очень популярен среди жителей.