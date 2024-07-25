Восемь тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за неделю

Порядка восьми тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в муниципалитетах региона за минувшую неделю. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На участках региональной дорожной сети было ликвидировано четыре с половиной тысячи повреждений, на муниципальных — три с половиной тысячи.

На муниципальных участках дорог больше всего дефектов устранили в Балашихе, Ленинском, Люберцах, Воскресенске — 300, 280, 270 и 225 соответственно.

По объемам работ на региональных дорогах лидерами стали Егорьевск, Воскресенск и Коломна.