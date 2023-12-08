Врио главы муниципалитета назначили в Реутове

Муниципалитеты

Фото: [Валентина Филиппова]

Временно исполняющего обязанности главы муниципалитета назначили в городском округе Реутов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что в пятницу, восьмого декабря, глава Реутова Станислав Каторов сложил полномочия по собственному желанию.

Муниципальный совет депутатов принял решение возложить временное исполнение обязанностей главы муниципалитета на первого замглавы администрации городского округа Филиппа Науменко.

Актуально
Реутов
Подмосковье