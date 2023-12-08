Врио главы муниципалитета назначили в Реутове
Фото: [Валентина Филиппова]
Временно исполняющего обязанности главы муниципалитета назначили в городском округе Реутов. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Подмосковья.
В ведомстве напомнили, что в пятницу, восьмого декабря, глава Реутова Станислав Каторов сложил полномочия по собственному желанию.
Муниципальный совет депутатов принял решение возложить временное исполнение обязанностей главы муниципалитета на первого замглавы администрации городского округа Филиппа Науменко.