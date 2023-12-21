Жители Звенигорода смогут доехать до станции МЦД «Нахабино» на 480-м маршруте

Жители Звенигорода смогут доехать до станции Московского центрального диаметра «Нахабино» на 480-м маршруте, рассказали в Минтрансе области. Так, схему маршрута, который следует из Истры до указанной станции, изменили. Теперь он продлен от МЦД до Звенигорода.

На маршруте будет выполняться двадцать четыре рейса ежедневно. Первый будет отправляться от остановки «Квартал им. Маяковского» в 7:10, а последний — от станции МЦД «Нахабино» в 21:30.

«Отметим, что на основной схеме движения маршрута №480 расписание не изменится», - добавили министерстве.

Изменения связаны с тем, что в Одинцово была отменена дополнительная схема движения в рамках маршрута №881к. На этом маршруте все рейсы снова будут выполняться до станции метро «Строгино».