ЖК с отделением вызовов врачей на дом продолжают строить в Ленинском округе

Строительство жилого комплекса «Первый квартал» продолжается в Ленинском округе. Как рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области, сейчас возводится корпус в рамках пятой очереди.

В здании будет от семи до пятнадцати этажей, оно рассчитано на 344 квартиры, подземную парковку на 92 места, технические и кладовые помещения. Завершить строительство планируется в конце этого года.

ЖК расположен в деревне Сапроново. На его территории уже построили четыре корпуса, детсад и соседский центр. На первых этажах домов работают магазины, кафе, различные сервисы.

В дальнейшем в ЖК создадут первое в области отделение вызовов врачей на дом, а также необычную школу на 1675 мест — в учреждении будет прозрачная крыша. Школу достроят к концу года.