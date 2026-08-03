Диагноз по умыванию: ученые нашли общее в привычках людей и хомяков

Кажущееся простым действие — то, как хомяк моет мордочку — оказалось сложным поведенческим сигналом. Российские и немецкие биологи выяснили, что последовательность этих движений меняется в одиночестве и при посторонних, а сам ритуал может служить индикатором внутреннего состояния зверька. Подробности узнала редакция REGIONS .

Для владельцев пушистых питомцев не секрет, что хомяки тратят на умывание значительную часть времени. В науке этот процесс называют грумингом, и он давно вышел за рамки простой гигиены. С его помощью зверек регулирует температуру, борется с паразитами и даже успокаивает нервы. Однако до недавнего времени оставался открытым вопрос: влияет ли социальное окружение на сам рисунок движений?

Ответ решила найти совместная группа специалистов — из Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (с филиалом в Черноголовке), Немецкого центра приматов в Геттингене и Института систематики и экологии животных СО РАН. Результаты их работы опубликовал авторитетный журнал Ethology.

Ученые смоделировали три типичные ситуации для самцов обыкновенного хомяка. В первом случае шерстку зверька слегка увлажняли, провоцируя необходимость привести себя в порядок. Во втором — подсаживали конкурента-самца. В третьем — подпускали самку. Все манипуляции фиксировали на видео, а затем каждый элемент груминга разложили на составляющие и проанализировали последовательности с помощью инструментов теории информации.

Результат оказался показательным. Наедине с собой хомяк умывался обстоятельно и вариативно, многократно возвращаясь к уже обработанным участкам — своего рода генеральная уборка. Но как только в поле зрения появлялся сородич (неважно, соперник или потенциальная партнерша), ритуал резко сжимался: движения становились краткими, стереотипными и линейными, будто зверек действовал по четкому алгоритму.

«Груминг — не просто набор автоматических движений. Даже врожденное поведение оказывается удивительно гибким: ситуация меняет сам порядок действий животного», — объясняет первый автор исследования, младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Владимир Куприянов.

При этом жесткая базовая структура умывания сохранялась всегда — менялись лишь «перестановки» внутри программы. Это значит, что у животного заложен общий план, а внешние обстоятельства лишь корректируют его исполнение.

Новизна работы не ограничивается академическим интересом. Наблюдение за грумингом может стать простым и наглядным маркером для нейробиологов и врачей: по тому, как зверек умывается, можно оценить уровень стресса, эффективность препаратов или влияние внешней среды.

Психолог из Черноголовки Инна Маслова отметила, что эти данные перекликаются и с человеческим поведением. Человек, поправляющий прическу перед важной встречей или машинально касающийся лица, делает то же самое — неосознанный груминг, выдающий волнение. А поскольку эволюционные механизмы поведения схожи, изучение хомяков в итоге помогает глубже понять и людей.