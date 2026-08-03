Житель Подмосковья на вертолете устроил пивной погром на стадионе и установил рекорд Гиннесса

На стадионе в Орехово-Зуеве произошло событие, которое попало в мировую историю авиации. Местный пилот Андрей Бараев выполнил невероятно сложный маневр на вертолете, открыв с помощью летательной машины три с половиной десятка стеклянных бутылок, и официально получил статус рекордсмена Гиннесса. Подробности узнала редакция REGIONS .

Спортивно-вертолетное шоу в подмосковном городе завершилось громким успехом. Андрей Бараев, профессиональный вертолетчик из Орехово-Зуева, подтвердил свой класс, выполнив задание, которое требует ювелирной точности и железных нервов. Суть эксперимента заключалась в следующем: на лыжный полоз машины закрепили обычную металлическую открывалку, после чего пилот должен был срывать пробки с бутылок, зависая над газоном на предельно малой высоте.

Условия были жесткими — все действо фиксировали независимые эксперты, а регламент соответствовал строжайшим требованиям Международной Книги рекордов Гиннесса. Бутылки разместили на специальных подставках высотой всего 40 сантиметров от земли. Каждое неверное движение — и опора задела бы грунт, а попытка была бы засчитана.

Но хладнокровие не подвело мастера. За отведенные три минуты Бараев сумел аккуратно и четко откупорить 35 бутылок. После тщательного анализа видеозаписей и сверки тайминга комиссия официального реестра Гиннесса признала результат абсолютным — имя российского пилота внесено в легендарный список рекордсменов.

Особую ценность достижению придает сравнение с предыдущим обладателем титула. Ранее пальму первенства удерживал китайский коллега Чжао Ян, которому в аналогичных условиях поддались лишь 9 бутылок. Андрей превзошел его результат почти в четыре раза, превратив когда-то казавшееся нереальным достижение в уверенный шаг вперед.

Сам пилот признался, что за эффектной картинкой стоит колоссальная подготовка: многие часы тренировок, строгий режим и отлаженная работа всей команды на земле. Этот успех стал наглядным доказательством того, что мастерство пилота не имеет границ, а ювелирный расчет позволяет многотонной машине выполнять трюки, достойные мировых рекордов.