Опасные для экосистемы рептилии облюбовали озеро в Раменском округе

Водоемы Раменского округа в Мособласти столкнулись с нашествием необычных обитателей, пишет REGIONS . Местные жители все чаще замечают в Кратовском озере красноухих черепах, которые, по мнению специалистов, представляют серьезную угрозу для сложившейся экосистемы, вытесняя аборигенные виды и меняя природный баланс.

Пользователи соцсетей из Раменского округа активно публикуют фотографии необычных рептилий, облюбовавших Кратовское озеро. Для многих горожан появление этих ярких пресмыкающихся стало полной неожиданностью, однако у экологов красивый внешний вид вызывает лишь тревогу.

Один из жителей по имени Роман К. пояснил, что обнаруженные черепахи относятся к инвазивным видам. По его словам, кто-то выпустил их в водоем, вероятно, из домашних аквариумов, и теперь они способны нанести непоправимый урон местной флоре и фауне. Главная опасность в том, что у этих пришельцев в регионе практически нет естественных врагов, при этом они активно конкурируют с коренными обитателями, в частности с европейской болотной черепахой.

Эколог Николай Иванов полностью разделяет опасения местных жителей. Специалист подчеркнул, что красноухие мигранты отличаются агрессивным поведением. Они не только отбирают у аборигенных видов пищу и места для кладки яиц, но и способны стать переносчиками сальмонеллеза. Однако ключевая проблема кроется в их гастрономических пристрастиях.

Рацион этих рептилий чрезвычайно обширен: они поедают практически все, что движется или растет в воде — от микроскопических водорослей и моллюсков до ракообразных, насекомых и мелкой рыбы. Причем молодые особи ведут себя как активные хищники, тогда как взрослые особи предпочитают растительную пищу. В естественной среде эти черепахи способны прожить до 20 лет, а зимовку проводят на дне или в прибрежных норах, впадая в спячку при температуре воды ниже 10 градусов. Экологи призывают жителей не подкармливать и не трогать рептилий, а также быть внимательными при выпуске домашних питомцев в открытые водоемы.