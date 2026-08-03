Лазарев аплодировал стоя: певица из Наро-Фоминска довела жюри до мурашек

Отборочный этап музыкального проекта в Казани запомнился не просто яркими голосами, а настоящей историей мужества. Как сообщает REGIONS , вокалистка из Наро-Фоминска Христина Дозорец вышла на сцену с полностью сорванными связками, отказалась от предложенного переноса и заставила зал аплодировать стоя еще до того, как затих последний аккорд.

Выход подмосковной певицы на сцену едва не сорвался. За кулисами Христина с трудом говорила шепотом — сильная простуда практически лишила ее голоса. Члены жюри, услышав хриплый голос артистки, предложили перенести номер на следующий день, чтобы дать связкам отдых. Но наро-фоминская исполнительница решила не ждать.

И как только заиграла фонограмма, зрители стали свидетелями настоящего перевоплощения. Собрав всю волю в кулак, певица забыла о боли и отдалась музыке полностью. Ее мощный, проникновенный вокал, рожденный вопреки болезни, моментально захватил зал.

Эмоциональное напряжение достигло пика еще до финала песни. Весь состав экспертов, включая председателя жюри Сергея Лазарева, поднялся с мест, не дожидаясь завершения номера. По словам Лазарева, такие артисты, выходящие на сцену через физическую боль и дарящие залу себя без остатка, заслуживают глубочайшего уважения.

«Она — самый настоящий боец! Такие артисты, которые вопреки физической боли выходят и отдают залу себя без остатка, заслуживают огромнейшего уважения», — эмоционально прокомментировал номер председатель жюри Лазарев.

Сама Христина после выступления призналась, что не думала ни об оценках, ни о конкурентах. Единственным желанием было спеть — несмотря на состояние, вопреки прогнозам врачей и собственному самочувствию. Этот номер стал не просто выступлением, а вызовом, который артистка бросила обстоятельствам и победила.

Видеозапись казанского кастинга разлетелась по интернету за считаные часы, собрав тысячи восторженных откликов со всей страны. История подмосковной певицы, не сдавшейся перед болезнью, превратилась в главную сенсацию отбора и еще раз доказала: настоящий талант не заставишь молчать.