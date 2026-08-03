В Одинцовском поставили на кадастр новый дом в ЖК «Союзный»

В ЖК «Союзный» Одинцовского округа поставили на кадастровый учет новый дом, после этого дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки составила более 15 тыс. кв. м, она рассчитана на 304 квартиры различной планировки и состоит из трех секций переменной этажности — от 15 до 19 этажей. На первом этаже разместились коммерческие помещения и зоны для хранения детских колясок. Жильцам доступны лобби с зонами ожидания и гостевыми санузлами, во дворе оборудованы современные детские площадки.

На территории комплекса есть детские игровые комплексы, крытые паркинги, три автостоянки, спортивная площадка, зоны отдыха и одноименный сквер. Там также построят детский сад «Кубик» для 245 малышей и торговый центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.