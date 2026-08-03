Фестиваль «Поле фолка» в Муранове собрал почти 3 тыс. зрителей

Более 2,8 тыс. человек посетили III музыкально-этнографический фестиваль «Поле фолка», который прошел в минувшие выходные в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском округе. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На мероприятии выступили джазовые, народные, детские коллективы, а также исполнители музыки в стиле фолк, этно, инди, рэпа и других. В первый день в выступлении приняли участие группы «Видеоигры», «Душегрея», «Этносфера, Kle2Go и другие исполнители, во второй - «Суморота», Zventa Sventana, хедлайнер фестиваля – балалаечник-виртуоз Алексей Архиповский и другие. Ведущей была теле- и радиоведущая, журналистка, актриса кино, телевидения и дубляжа Тутта Ларсен. Посетителям также были доступны тематические лекции и мастер-классы, ресторанный дворик, ремесленная ярмарка, выставка изделий народных промыслов, детская программа.

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