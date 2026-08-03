«Не ломайте себя»: Илья Гуров встал на защиту Савичевой, решившей отказаться от соцсетей

Юлия Савичева, которая на днях объявила о временном уходе из социальных сетей из-за хейта, получила неожиданную поддержку от коллеги. Известный певец и композитор Илья Гуров выступил с публичным заявлением, в котором встал на защиту артистки, сообщила «Газета.Ru».

По словам Гурова, Савичева не должна подстраиваться под требования недоброжелателей и возвращаться к образу, который был у нее в начале карьеры.

«Юлия Савичева — это яркий пример того, как не нужно бояться держаться за прошлый образ, идти на поводу у аудитории и ломать себя», — сказал артист.

Он считает, что Юлия поступила правильно, когда перестала ориентироваться только на ожидания аудитории и начала развиваться в направлении, которое ей действительно близко.

Гуров также признался, что сам регулярно сталкивается с критикой в интернете — пользователи обсуждают его внешность, волосы, фигуру, голос и песни. Однако он уверен, что попытки постоянно меняться ради чужого мнения могут привести к потере собственной индивидуальности. Решение Савичевой устроить «детокс» от социальных сетей Гуров назвал вполне уместным.

Ранее сообщалось, что актриса Рената Литвинова вернулась в соцсети яркой фотографией в купальнике.