Как перестать сгибаться от боли: медики Подмосковья разобрали «болезнь» Бабы-Яги

В Зарайской больнице запустили необычный просветительский проект: теперь сложные болезни объясняют на примере сказочных персонажей. Как пишет REGIONS , первой «пациенткой» новой рубрики стала Баба-Яга — ее образ позволил врачам наглядно разобрать типичные проблемы с позвоночником, которые возникают у многих людей в зрелом возрасте.

Коллеги из Зарайской больницы выбрали для образовательного эксперимента знаковую фигуру отечественного фольклора. При ближайшем рассмотрении классический портрет лесной волшебницы оказался богатой иллюстрацией для разговора об опорно-двигательном аппарате. Специалисты применили методы доказательной медицины к образу, который знаком каждому с детства.

Что же выяснили врачи? Пациентка относится к пожилой возрастной группе с внушительным «стажем» хронических недугов. Ее повседневность — это опасное сочетание малоподвижного образа жизни и внезапных интенсивных нагрузок. Долгие часы в статике (сидя на печи или лежа в избушке) сменяются резкими действиями: полеты в ступе, активное помешивание зелья и переноска тяжелых котлов.

Профессиональные риски героини впечатляют:

постоянная вибрация от транспортного средства (ступа — не самый эргономичный агрегат);

систематическая работа с наклоном корпуса;

поднятие грузов без страховки и подсобных приспособлений;

отсутствие элементарной эргономики на рабочем месте.

Особого внимания заслуживает характер полетов. Вибрация, исходящая от ступы, систематически нагружает поясницу, а управление этим летательным аппаратом требует постоянных скручивающих движений, что создает колоссальное напряжение для мышечного корсета.

В итоге диагноз звучит закономерно: поясничный остеохондроз с рецидивирующим радикулитом. Патогенез развивается по классическому сценарию. Межпозвонковые диски теряют влагу из-за сидячей работы и тряски, на их оболочке появляются микротрещины, амортизация ухудшается. Стоит сделать неловкое движение — и пульпозное ядро давит на фиброзное кольцо, затрагивая нервные окончания. Отсюда — острая стреляющая боль (люмбалгия), невозможность разогнуться, онемение в пальцах ног и иррадиация в конечности.

Специалисты больницы сформулировали памятку по профилактике таких состояний. В перечне рекомендаций:

минимизация вибрационного воздействия на поясницу;

техника подъема грузов только с прямой спиной и на приседе;

отказ от резких скручиваний торса;

регулярные пешие прогулки и плавание для укрепления мышечного корсета;

контроль веса (лишние килограммы ускоряют дегенерацию дисков);

разминка каждые 45 минут при сидячей работе;

сон на матрасе средней жесткости;

ежегодная проверка уровня витамина D и кальция.

Отдельное предостережение касается народных методов. Врачи строго предупреждают: при острой боли горячие компрессы, баня и прогревания противопоказаны. Вместо облегчения такие процедуры усиливают отек и провоцируют новые приступы.

Современная медицина, в отличие от магии, дает точные и безопасные способы решения проблемы. Не стоит терпеть дискомфорт и откладывать визит к неврологу. Записаться на консультацию можно по номеру 122, через чат-ботов «Денис» и «MAX» в Telegram (разработаны Министерством здравоохранения Московской области), на портале «Здоровье» или через инфомат в поликлинике. Своевременная терапия быстро снимает симптомы и предотвращает осложнения.