15 студий и свой театр: детский центр «Лесенка» отмечает 15-летие

В Котельниках проходит Неделя социального предпринимательства. В ее рамках глава округа Михаил Соболев посетил детский центр «Лесенка» — один из самых известных социальных проектов города.

Как рассказала заместитель директора Марина Савенкова, многие дети приходят в центр еще в дошкольном возрасте и занимаются до выпускного, нередко поступая затем в творческие вузы. В «Лесенке» работают 15 студий с малыми группами, что позволяет уделять внимание каждому ребенку. Особая гордость учреждения — собственный кукольный театр, где юные воспитанники сами выступают на сцене.

В этом году центр отмечает 15-летие и продолжает подтверждать статус социального предприятия. Ранее «Лесенка» получила областной грант на развитие, а сейчас участвует в конкурсе на возмещение части затрат.