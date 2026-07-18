Индексация пенсий в 2026 году: депутат назвал даты и размеры повышений

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT разъяснил график индексации пенсионных выплат в текущем году, а также напомнил формулу расчета страховой пенсии по старости.

Парламентарий уточнил, что с 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности и потере кормильца) были увеличены на 7,6%. С 1 апреля социальные пенсии выросли на 6,8%. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий на 4%, которая привязана к росту денежного довольствия действующих военнослужащих.

Говырин также обратил внимание на точечные повышения для отдельных категорий. С 1 августа Социальный фонд проведет беззаявительный перерасчет для работающих пенсионеров. Тем, кому в июле исполнилось 80 лет или установлена I группа инвалидности, фиксированную выплату удвоят (до 19 169,38 рубля) и добавят надбавку на уход (1413,86 рубля). Уволившиеся в июле получат пенсию с учетом всех пропущенных за время работы индексаций.

Депутат напомнил основную формулу страховой пенсии: сумма пенсионных баллов (ИПК), умноженная на их стоимость, плюс фиксированная выплата. Баллы начисляются за каждый год официальной работы (максимум 10 баллов в год), а также за социально значимые периоды. В 2026 году стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, фиксированная выплата — 9584,69 рубля (удваивается при достижении 80 лет или I группе инвалидности). При более позднем обращении за пенсией применяются повышающие коэффициенты.

Ранее сообщалось, как изменится зарплатная карта после ухода из компании.