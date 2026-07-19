Российские продукты появились в магазинах Пхеньяна

В продуктовых магазинах столицы КНДР появились товары российского производства, включая мясную продукцию предприятий Приморского края. На полках торговых точек представлены различные виды колбас, сосиски, ветчина, бекон, мясные деликатесы и полуфабрикаты, передает корреспондент ТАСС .

Помимо мясной продукции, покупателям доступны красная икра, шоколад, вафли, подсолнечные семечки, а также российская водка. Ассортимент постепенно расширяется, охватывая различные категории продовольственных товаров.

Стоимость импортной продукции в Северной Корее значительно превышает российские цены. Так, упаковка семечек весом 500 граммов оценивается примерно в 8 долларов, карбонад массой 350 граммов — около 11 долларов, а упаковка сосисок весом 600 граммов — примерно в 12 долларов. Цена шоколада начинается от 4,5 доллара, а стоимость водки варьируется от 15 до 150 долларов в зависимости от бренда и объема бутылки.

Несмотря на высокую стоимость, российские продукты пользуются устойчивым спросом среди покупателей. По данным корреспондента ТАСС, отдельные позиции быстро исчезают с прилавков.

Расширение ассортимента российских товаров происходит на фоне укрепления сотрудничества между Россией и КНДР. В последние годы страны активно развивают взаимодействие в сферах торговли, транспортного сообщения, туризма и других направлениях экономического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что доля Южной Кореи на вторичном рынке авто в РФ составляет 8,2%.